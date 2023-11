Für ihr zweites Gruppenspiel im Fiba Europe Cup mussten die Rostock Seawolves nach Litauen reisen. Doch auch von seinem zweiten Auswärtstrip kehrt der Basketball-Bundesligist ohne Punkte zurück.

Die Rostock Seawolves haben auch ihr zweites Gastspiel in der Gruppenphase des Fiba Europe Cups verloren. Bei Jonava CBet unterlag der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend mit 65:84 (35:42) und muss bei nur einem Sieg aus drei von sechs Partien in der Gruppe C bereits um das Weiterkommen bangen. Beste Rostocker Werfer waren Derrick Alston und Robin Amaize mit je 14 Punkten.

Schon der Start verlief für die Mecklenburger wenig verheißungsvoll. Schnell stand es 0:8 aus Sicht der Gäste, die auch im weiteren Verlauf des ersten Viertels Mühe hatten, die Offensivaktionen der Hausherren zu unterbinden. Im zweiten Spielabschnitt erwies sich Rostock dann als das effektivere Team und verkürzte den Rückstand bis zur Pause auf nur noch sieben Punkte.

Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Seawolves ihre Aufholjagd erst einmal fortsetzen. Matthew Bradley sorgte für das zwischenzeitlich 43:46. Zu mehr sollte es aber nicht reichen. Jonava fand zurück in die Partie und fügte den Rostockern schließlich noch eine deutliche Niederlage zu.

Rostock Seawolves Fiba Europe Cup