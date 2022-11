Die Talfahrt der Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga setzt sich fort. Am Samstag unterlag der Aufsteiger bei den Würzburg Baskets mit 87:97 (44:52) und ging damit im dritten Spiel in Folge als Verlierer vom Feld. Bester Werfer in der Mannschaft von Trainer Christian Held, die mit vier Siegen in die Saison gestartet war, war Derrick Alston mit 23 Punkten.