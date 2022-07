Ein weiterer Spieler aus dem Aufstiegsteam der Rostock Seawolves wird auch in der ersten Bundesliga-Saison für die Mecklenburger Basketballer auf Korbjagd gehen: Tyler Nelson verlängerte seinen Vertrag beim BBL-Aufsteiger um zwei Jahre bis Sommer 2024, wie der Club am Freitag mitteilte. Der US-Amerikaner hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Erfolg im Playoff-Halbfinale gegen Jena und dem damit verbundenden Sprung der Seawolves in die BBL. Die Rostocker haben damit den siebten Profi aus der Meister-Mannschaft an sich gebunden.