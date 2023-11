Bislang war die Rostocker Stadthalle in dieser Saison eine Festung. Doch nach wettbewerbsübergreifend vier Siegen ist die Serie der Seawolves am Freitagabend gegen den MBC gerissen.

Zwei Tage nach ihrem souveränen Erfolg im Europe Cup gegen Larnaka haben die Rostock Seawolves einen Dämpfer in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Mit 85:97 (50:53) unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held am Freitagabend dem Mitteldeutschen Basketball Club und kassierte damit nach wettbewerbsübergreifend vier Heimsiegen in dieser Saison zum ersten Mal eine Niederlage in der Stadthalle. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Derrick Alston (21 Punkte).

Rostock war gut in die Partie gekommen, geriet dann aber auch aufgrund einer schwachen Trefferquote ins Hintertreffen. Während die Hausherren bei elf Versuchen nur sechs Mal erfolgreich waren, brachte der MBC den Ball bei jedem seiner neun Würfe den Ball im Korb der Seawolves unter. Mitte des zweiten Viertels holte sich Rostock die Führung zwar zurück, musste diese nach kurzer Zeit aber erneut hergeben.

Im dritten Viertel sorgte der MBC dann für die Vorentscheidung. Die Gäste verbuchten den Spielabschnitt mit 23:17 für sich und gingen mit einem Polster von neun Punkten in den Schlussabschnitt. In diesem war das Held-Team dann nicht mehr in der Lage, das Blatt noch zu wenden.

