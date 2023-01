Den Rostock Seawolves ist die erhoffte Überraschung in der Basketball-Bundesliga im ersten Spiel des neuen Jahres versagt geblieben. Der Aufsteiger musste sich am Dienstag in der Stadthalle dem FC Bayern München mit 65:78 (30:53) geschlagen geben und kassierte damit im 13. Spiel die siebte Niederlage. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (16 Punkte).