Die Rostock Seawolves haben einen weiteren erfahrenen Spieler für ihre Premierensaison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der US-Amerikaner JeQuan Lewis unterschrieb beim BBL-Aufsteiger einen Einjahresvertrag, teilte der Club am Freitag mit. Der 27 Jahre alte Aufbauspieler war zuvor in Griechenland, Israel und Estland aktiv und kam auch in der Champions League zum Einsatz. "Wir freuen uns, dass wir so einen Spieler nach Rostock holen konnten", betonte Trainer Christian Held.