Rostock Seawolves vor Weihnachten mit Sieg in Crailsheim

Basketball Rostock Seawolves vor Weihnachten mit Sieg in Crailsheim

Die Rostock Seawolves haben zum Auftakt ihrer Weihnachtstour in der Basketball-Bundesliga einen Sieg gefeiert. Am Freitagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 103:91 (48:37) durch und kam damit zum sechsten Erfolg im elften Spiel. Bester Werfer beim Aufsteiger JeQuan Lewis mit 30 Punkten.

Die Rostock Seawolves haben zum Auftakt ihrer Weihnachtstour in der Basketball-Bundesliga einen Sieg gefeiert. Am Freitagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 103:91 (48:37) durch und kam damit zum sechsten Erfolg im elften Spiel. Bester Werfer beim Aufsteiger JeQuan Lewis mit 30 Punkten.

Nach einer ausgeglichenen Partie in den ersten Spielminuten dominierten die Seawolves das Geschehen auf dem Feld und vergaben eine noch deutlichere Führung. Kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts schmolz der Vorsprung kurzzeitig auf vier Punkte, danach aber zogen die Seawolves wieder davon.

Nach der Pause kämpfte sich Crailsheim dann erneut an die Seawolves heran, die das Tempo aber ein weiteres Mal anziehen konnten und mit einem Polster von zehn Punkten in das Schlussviertel gingen. Das reichte, um die Gastgeber auf Distanz zu halten und in den letzten Minuten sogar noch einen klaren Sieg herauszuwerfen.

Bereits am zweiten Weihnachtstag sind die Rostocker, die die Feiertage in einem Hotel in Frankfurt verbringen, beim Tabellenvorletzten Fraport Sykliners erneut gefordert.

Rostock Seawolves Spielplan Spielstatistiken