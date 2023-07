Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den amerikanischen Flügelspieler Eric Lockett verpflichtet. Der 27-Jährige spielte zuletzt für den tschechischen Club ERA Nymburg und erhielt in Rostock einen Einjahresvertrag, teilten die Seewölfe am Donnerstagabend mit.

"Mit Eric Lockett haben wir einen defensivstarken und vielseitigen Flügelspieler verpflichtet, der mehrere Positionen spielen kann. Dadurch erhoffen wir uns mehr Tiefe und Variabilität in unserer Rotation", sagte Sportvorstand Jens Hakanowitz. Der zweite Rostocker Neuzugang für die kommende Saison spielte vor seiner Zeit in Tschechien bereits in Großbritannien, Katar und Griechenland.

