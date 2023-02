Bei den Rostock Seawolves hielt sich die Enttäuschung über das 73:80 in der Basketball-Bundesliga gegen den Playoff-Kandidaten Baskets Oldenburg in Grenzen. Nach der Partie in der Stadthalle am Sonntag vor 3720 Zuschauern und dem zweiten Punktspiel binnen drei Tagen meinte Cheftrainer Christian Held: "Es war sehr schwer für uns, am Freitag zu spielen und dann am Sonntag gegen ein ausgeruhtes Team anzutreten. Dennoch bin ich glücklich mit der Entwicklung unserer Mannschaft."