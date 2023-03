Nach der gelungenen Wiedergutmachung am Sonntag gegen Merlin Crailsheim für die deutliche Niederlage eine Woche zuvor beim Mitteldeutschen Basketball Club hat Christian Held seiner Mannschaft ein großes Lob gezollt. Der Trainer der Rostock Seawolves meinte nach dem 86:79 (40:32)-Erfolg und dem elften Sieg des Aufsteigers im 23. Bundesliga-Spiel: "Für uns war es ein wichtiges Ausrufezeichen, das wir vor allem defensiv gesetzt haben."

Genau diese hatte der Coach nach der Partie beim MBC angesichts der 102 Gegenpunkte noch bemängelt. Gegen die offensivstarken Crailsheimer überzeugte die Defensive der Rostocker. "Das war nicht leicht, denn sie haben viele gute Werfer. Wenn sie einmal ins Laufen kommen, ist es sehr schwer, sie aufzuhalten", stellte Held fest. Dabei erwähnte er explizit Myles Stephens, der die Merlins zurück ins Spiel gebracht habe. Held betonte aber auch: "Wir haben die meiste Zeit über gut verteidigt."

Dabei bezog er sich vor allem auf das Auftreten seiner Mannschaft bis zur Pause: "In der ersten Halbzeit haben wir einen exzellenten Job getan." Vor 4505 Zuschauern in der Stadthalle hatte es im Schlussviertel jedoch so ausgesehen, also ob die Partie noch kippen könnte, nachdem die Merlins den Rückstand mehrfach auf drei Punkte verkürzen konnten. "Für uns ist es manchmal schwer, den Fokus zu halten", gab Held zu. "Heute ist es uns aber gelungen. Wir haben das Spiel so zu Ende gebracht, wie wir es wollten. Am Ende war es ein verdienter Sieg."

Mit dem Erfolg gegen den 15. der Tabelle haben die Mecklenburger zudem ihren Platz im Mittelfeld der BBL gefestigt. Bei noch elf ausstehenden Partien beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen bereits zwölf Punkte. Zudem müssen Schlusslicht Bayreuth wie auch der aktuelle 17. Frankfurt Skyliners noch in Rostock antreten. Andererseits steht das Held-Team unter anderem in den Partien bei Alba Berlin und Pokalsieger FC Bayern München noch vor großen Herausforderungen.

