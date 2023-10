Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves ist auf Zypern mit einem Sieg in das Qualifikationsturnier zum Fiba Europe Cup gestartet. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held in ihrem ersten Spiel in der Dreiergruppe mit 101:72 (47:31) gegen KK Feniks 2010 aus Skopje in Nordmazedonien durch. Damit kommt es am Donnerstag um 18.00 Uhr gegen Keravnos BC aus Zypern zum entscheidenden Duell um den Gruppensieg und die Teilnahme an der Gruppenphase, da der Gastgeber sein Auftaktspiel gegen Feniks am Dienstag mit 107:60 gewonnen hatte.