Was für ein Spiel! Die Rostocker Basketballer bieten ihren Fans zum Heimauftakt ein Spektakel - mit gutem Ende.

Die Rostock Seawolves haben ihren ersten Sieg in der neuen Saison gefeiert. Nach dem Erstrunden-Aus im Pokalwettbewerb und der Auftakt-Niederlage in der BBL in Crailsheim am Freitag gelang den Mecklenburgern am Sonntag in eigener Halle ein umkämpfter 122:113 (101:101, 93:93, 45:47)-Sieg nach zweifacher Verlängerung gegen die MLP Academics Heidelberg.

Chevez Goodwin war nach 71 Sekunden der erste Korb der Seawolves vor heimischem Publikum gelungen. Im weiteren Verlauf des ersten Viertels lagen dann aber Gäste meist knapp vorne und gingen schließlich mit einer 25:19-Führung in die zweiten zehn Minuten. Rostock fand im zweiten Spielabschnitt aber besser in die Partie und hatte immer eine Antwort parat, wenn sich den Gästen die Möglichkeit bot, sich wieder abzusetzen.

Nach der Pause wurden die Heidelberger zusehends stärker und fanden immer wieder einen Weg zum Korb der Seawolves. Das Held-Team tat sich dagegen schwer, offensiv Akzente zu setzen. So wuchs der Rückstand auf bis zu 15 Punkte an. Doch entschieden war die Partie damit noch lange nicht. Vielmehr ging Rostock dank eines Dreiers plus verwandeltem Freiwurf des überragenden Mike Smith gut sechs Minuten vor Ende sogar selbst wieder in Führung (85:84).

In der ersten Verlängerung rettete Mike Smith sein Team mit dem letzten Dreierwurf in der Schlusssekunde in die zweite Overtime. Dort zogen die Gastgeber dann entscheidend davon. Erneut war es Smith, der mit einem Dreier alles klarmachte. Mit 30 Punkten war der amerikanische Point Guard bester Werfer bei den Rostockern.

