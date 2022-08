Die Rostock Seawolves haben ihre Kaderplanung für ihre Premieren-Saison in der Basketball-Bundesliga abgeschlossen. Der Aufsteiger verpflichtete Derrick Alston Jr. und kommt damit auf zwölf Profis. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner spielte zuletzt für die Salt Lake City Stars, das Ausbildungsteam des NBA-Clubs Utah Jazz.

"Er war letzte Saison schon sehr nah an der NBA und musste sich in seiner bisherigen Karriere immer hocharbeiten, sowohl am College als auch G-League", sagte Trainer Christian Held. Und ergänzte: "Spielertypen wie er sind sehr rar gesät."

Über die Qualitäten des Flügelspielers meinte Held: "Derrick ist mit Sicherheit jemand, der sowohl innen als auch außen punkten kann, der sich auch mit seiner Größe hervorragend bewegen kann und auch defensiv seine Stärken mit- und einbringen wird." Zudem passe Alston Jr. menschlich sehr gut in das bestehende Konstrukt. Die Saison für die Seawolves beginnt am 9. Oktober mit einem Heimspiel gegen Ulm.

