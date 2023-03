Christian Held wird auch in der kommenden Saison Trainer des Basketball-Bundesligsten Rostock Seawolves bleiben. Der Coach verlängerte seinen Vertrag bei den Mecklenburgern bis 2024. Das teilte der Club am Donnerstagabend mit. "Wir freuen uns sehr, den Vertrag mit Headcoach Christian Held zu verlängern und damit Planungssicherheit auf der Trainerposition für die kommende Saison zu haben", wird der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz zitiert.

In der Tabelle liegen die Rostock Seawolves aktuell auf dem zehnten Rang, blicken aber trotz eines ausgeglichenen Punktekontos nach 24 Spieltagen auch vor dem Heimspiel gegen Würzburg am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) weiter auf die Verfolger. Obwohl die Seawolves wie auch die Gäste als Tabellen-Neunter jeweils zwölf Siege aufweisen und in Reichweite der Playoff-Plätze liegen, ist das erklärte Ziel der Rostocker nach wie vor der Klassenverbleib.

Dass der Aufsteiger diesem Vorhaben mit einem Erfolg gegen Würzburg ein großes Stück näher kommen kann, ist den Verantwortlichen bewusst. Trainer Christian Held räumte aber ein, dass sein Team am Samstag wohl nicht vollzählig sein wird. So hatte der 34-Jährige in den vergangenen Tagen teils mit nur acht Spielern trainiert.

Zudem verwies er auf den starken Kader der Gäste: "Mit Stanley Whittaker und Cameron Hunt haben die Würzburger auf den Guard-Positionen ein starkes Duo, das das Team anführt." Für sein Team gehe es gegen eine Mannschaft, die unbedingt in die Playoffs will, fuhr Held fort und betonte: "Wir müssen erneut an unser Leistungsmaximum gehen, um mit der Unterstützung der Fans erfolgreich zu sein."

