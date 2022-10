Die Rostock Seawolves haben gleich in ihrem ersten Spiel in der Basketball-Bundesliga Geschichte geschrieben. In einer dramatischen Partie setzte sich der Aufsteiger am Sonntag bei seiner BBL-Premiere mit 85:80 (42:36) gegen ratiopharm Ulm durch. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war JeQuan Lewis (17 Punkte).