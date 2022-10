Aufsteiger Seawolves siegt auch in Ludwigsburg

Nur drei Tage nach dem historischen Auftakterfolg in der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves nachgelegt. Bei den MHP Riesen Ludwigsburg kam der Aufsteiger am Mittwoch nach einer beeindruckenden Aufholjagd noch zu einem 102:95 (52:64). Bester Werfer bei den Rostockern war Derrick Alston (29).

Die Seawolves erwischten einen denkbar schlechten Start. Nach nicht einmal zweieinhalb Minuten nahm Held angesichts des Spielstandes von 2:11 bereits die erste Auszeit. Die Ansprache an sein Team zeigte kurzfristig Wirkung, doch dann zogen die Gastgeber zwischenzeitlich sogar auf 13 Punkte weg. Zwar gelang es den Rostockern, den Rückstand dann noch einmal auf vier Punkte zu verkürzen, doch bis zur Pause bekamen sie zunehmend Probleme, die Offensivaktionen der Ludwigsburger zu unterbinden. Auf der anderen Seite vergab das Held-Team zu viele Zweier-Würfe (8/17).

Wie schon gegen Ulm bewies Rostock aber Comeback-Qualitäten. Mit einem 12:0-Lauf binnen knapp vier Minuten gelang den Seawolves der zwischenzeitliche Ausgleich (64:64), wenig später gingen die Gäste dann das erste Mal in diesem Spiel in Führung. In der dramatischen Schlussphase behielten die Seawolves schließlich die Nerven.

