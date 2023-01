Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den aktuellen Tabellenführer Telekom Baskets Bonn nicht zu Fall bringen können. Am Freitag unterlag der Aufsteiger beim Spitzenreiter mit 71:99 (54:33) und kassierte damit die dritte Niederlage in Folge. Bonn dagegen ging zum siebten Mal in Serie als Sieger vom Platz. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (19).