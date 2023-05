Für die Rostock Seawolves wird ihre erste Saison in der Basketball-Bundesliga mit der Partie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag (15.00 Uhr) in der Stadthalle zu Ende gehen. Nach dem 86:116 (46:51) bei Ratiopharm Ulm am Freitagabend hat der Aufsteiger (10.) keine Chance mehr, noch auf den letzten freien Playoff-Platz vorzustoßen, und bestreitet daher gegen die Süddeutschen das letzte Pflichtspiel. "Im Sport ist es immer merkwürdig: Man ist so nah dran und am Ende hat man das Gefühl, etwas zu verlieren, obwohl man eine hervorragende Saison gespielt hat, die man feiern sollte", stellte Cheftrainer Christian Held fest, dessen Team vor gut zwei Wochen den Liga-Verbleib perfekt gemacht hatte.

Auch gegen Ulm waren die Rostocker zumindest bis in die ersten Minuten des zweiten Viertels nah dran an einem möglichen Erfolg. Nach der zwischenzeitlichen 37:34-Führung aber gerieten die Mecklenburger nach einem 8:0-Lauf der Gastgeber wieder ins Hintertreffen und konnten in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr zulegen. Schließlich stand am Ende stand sogar die nach Gegenpunkten höchste Saisonniederlage zu Buche.

"Wir haben heute nicht die Energie aufbringen können", räumte Held ein. "Die Rotation ist in den letzten Wochen, auch aufgrund des Spielplans, immer kürzer geworden. Auch heute sind wir mit angeschlagenen Spielern ins Spiel gegangen." Dennoch könne man stolz auf das Erreichte sein, meinte der 34-Jährige und versprach für die Partie gegen den Tabellenfünften Ludwigsburg: "Wir werden noch einmal alle Energie aufbringen, um das Spiel so eng wie möglich zu gestalten."

