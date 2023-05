Es war ein in der Höhe vorab nicht erwarteter Sieg, umso zufriedener zeigte sich Christian Held nach dem 99:70 (45:31) des Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves gegen Medi Bayreuth am Sonntag vor 4185 Zuschauern in der Stadthalle. Obwohl der Coach der Mecklenburger im Vorfeld vor dem feststehenden Absteiger gewarnt hatte, verbuchte sein Team am drittletzten Spieltag den bislang klarsten Erfolg in dieser Saison und wahrte die kleine Chance auf die Playoff-Teilnahme.

Es war ein in der Höhe vorab nicht erwarteter Sieg, umso zufriedener zeigte sich Christian Held nach dem 99:70 (45:31) des Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves gegen Medi Bayreuth am Sonntag vor 4185 Zuschauern in der Stadthalle. Obwohl der Coach der Mecklenburger im Vorfeld vor dem feststehenden Absteiger gewarnt hatte, verbuchte sein Team am drittletzten Spieltag den bislang klarsten Erfolg in dieser Saison und wahrte die kleine Chance auf die Playoff-Teilnahme.

Dabei hatte Held die Gelegenheit genutzt, etwas zu rotieren. "Ich bin sehr froh, dass die Spieler, die über die gesamte Saison schon einen hervorragenden Job machen, aber vielleicht nicht immer so viele Minuten kriegen, heute mehr Minuten erhalten haben und auch auf dem Feld stehen konnten", sagte er über die Maßnahme und ergänzte: "Sie investieren so viel Zeit im Training; das ist für Außenstehende nicht sichtbar. Was man sieht, sind vielleicht zehn Prozent der Arbeit, die wir machen."

Es sei für ihn daher "einfach unglaublich schön, wenn diese Spieler in solch einem Spiel auch mal ein Stück vom Kuchen abbekommen können", fuhr der 34-Jährige fort, der in der Schlussphase dann auch den beiden Nachwuchsspielern Svante Schmundt und Mika Freitag zu deren ersten BBL-Minuten verhalf. Der erst 17-jährige Freitag traf per Dreier dann sogar noch zum 99:70.

Held räumte angesichts des Spielverlaufes allerdings ein, dass es in der ersten Hälfte noch nicht so gut ausgesehen habe bei seinem Team und erklärte: "In der zweiten Halbzeit haben wir einige Dinge angepasst." Der Erfolg spiegelte sich in den Zwischenständen wider, denn phasenweise lagen die Rostocker sogar mehr als 30 Punkte vorn.

Rostock Seawolves Spielplan Kader