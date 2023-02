Die Rostock Seawolves gehen mit einem klaren Sieg bei den Löwen Braunschweig in die Länderspielpause der Basketball-Bundesliga. Am Mittwochabend bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held die abstiegsbedrohten Niedersachsen mit 87:71 (43:31) und feierte im 21. Saisonspiel den zehnten Erfolg. Bester Werfer beim Aufsteiger war JeQuan Lewis mit 23 Punkten.

Die Seawolves waren in der zweiten Minute nach einem Dreier von Lewis zum ersten Mal in Führung gegangen und gaben diese bis zur Pause nicht mehr ab. Nach dem 24:20 im ersten Durchgang zogen die Gäste im zweiten Spielabschnitt weiter davon und profitierten insgesamt von ihrer deutlich besseren Trefferquote bei den Distanzwürfen. Bei sechs von zwölf Versuchen landete der Ball im Korb, während die Braunschweiger nur mit einem von 13 Würfen erfolgreich waren.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Mecklenburger das dominierende Team. Mit einem 9:0-Lauf in der Schlussphase des dritten Viertels ebneten die Seawolves dann endgültig den Weg zum Sieg und gingen schließlich mit einem Polster von 25 Punkten in den Schlussabschnitt. Zwar startete Braunschweig mit einer 8:0-Serie in das letzte Viertel, doch Rostock ließ sich davon nicht beirren und kam am Ende zu einem deutlichen Erfolg.

Rostock Seawolves Statistik