Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Freitag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei den MLP Academics Heidelberg trotz klarer Halbzeitführung noch mit 75:78 (43:33) und kassierte in der 28. Partie die 15. Niederlage. Bester Werfer beim Aufsteiger war Nijal Pearson (17 Punkte).