Nach dem überraschend erfolgreichen Start in die Basketball-Bundesliga mit vier Siegen in Serie müssen sich die Rostock Seawolves nun auch an Niederlagen gewöhnen. Eine Woche nach dem 70:104 gegen Titelverteidiger Alba Berlin dürfte das 86:97 (49:47) am Sonntag gegen das zuvor fünfmal sieglose und zudem am Tabellenende stehende Brose Bamberg schmerzhafter gewesen sein. Zumal Seawolves-Trainer Christian Held im Anschluss an das Spiel keinen Hehl daraus machte, dass es ein verdienter Sieg des früheren Serienmeisters war: "Weil sie im vierten Viertel in der entscheidenden Phase die wichtigen Plays gemacht haben."