Aufsteiger Rostock Seawolves ist mit einem Sieg in die Testspiel-Serie während der Vorbereitung auf die Premierensaison in der Basketball-Bundesliga gestartet. Am Samstag gewann das Team von Trainer Christian Held gegen den dänischen Erstligisten Team Fog Naestved mit 86:74 (44:32). Jordan Roland (16), Tyler Nelson (15) und Derrick Alston Jr. (15) punkteten zweistellig für die Wölfe.