Vor heimischem Publikum wollen die Bundesliga-Basketballer der Rostock Seawolves für ihre am vergangenen Wochenende beim Mitteldeutschen BC erlittene 78:102-Niederlage Wiedergutmachung betreiben. Im ersten Heimspiel seit einem Monat erwartet der Aufsteiger am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) den Tabellen-14. Hakro Merlins Crailsheim. Rostocks Cheftrainer Christian Held stellte klar: "Wir können in dieser Liga nur Spiele gewinnen, wenn wir am absoluten Leistungsmaximum performen."