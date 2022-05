Die Rostock Seawolves haben nach dem feststehenden Aufstieg in die Basketball-Bundesliga auch den Titel in der ProA-Liga im Blick. Das Team von Coach Christian Held gewann das Final-Hinspiel gegen die Tigers Tübingen am Montag mit 81:73 (40:31) und kann sich im Rückspiel am Samstag in Tübingen sogar eine knappe Niederlage erlauben, um sich die Zweitliga-Meisterschaft zu sichern. Bester Rostocker Werfer war Jordan Jamal Roland, der 19 Punkte verbuchte.