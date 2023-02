Wegen Arbeiten im Bereich der Großbaustelle nahe Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird die Autobahn 20 zwischen Bad Sülze und Tribsees am Mittwoch erneut voll gesperrt. Zwischen 8.00 und 18.00 Uhr müssen Autofahrer in beiden Richtungen auf die Landesstraßen 19 beziehungsweise 23 ausweichen, wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte. Demnach soll ein Kran abgebaut werden.