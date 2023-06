Die Rügenbrücke ist früher als geplant wieder freigegeben worden, nachdem die Arbeiten an der Verkehrsleittechnik schneller als erwartet abgeschlossen worden sind. Die Brücke sei seit Donnerstagmittag wieder frei, teilte das zuständige Straßenbauamt mit.

Die Rügenbrücke ist früher als geplant wieder freigegeben worden, nachdem die Arbeiten an der Verkehrsleittechnik schneller als erwartet abgeschlossen worden sind. Die Brücke sei seit Donnerstagmittag wieder frei, teilte das zuständige Straßenbauamt mit.

Für den Austausch von Technik an vier Verkehrszeichenbrücken war die Brücke für knapp zwei Wochen zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr außer am Wochenende gesperrt worden. Autos mussten über den älteren Rügendamm und die dortige Zugbrücke ausweichen. Eigentlich sollte die Sperrung auch am Freitag noch bestehen. Der Austausch der elektrischen Anzeigen über der Fahrbahn führt seit zwei Jahren immer wieder zu Sperrungen.

Der nächste Einsatz zum Tausch der Technik ist im September geplant, weitere Abschnitte sollen 2024 folgen. Die Arbeiten an der empfindlichen Technik der exponierten Brücke können nach früheren Angaben nur bei gutem Wetter stattfinden.

PM