Die Welterbe-Bewerbung von Schwerin ist einen wichtigen Schritt vorangekommen: Das 250 Seiten umfassende Bewerbungsdossier ist fertiggestellt und ins Englische übersetzt worden, wie Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Donnerstagabend bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Innenhof des Schlosses bekanntgab. Am 15. August werde es dem Schweriner Kultusministerium übergeben und im September zur Vorprüfung an die Unesco übersandt. Am 1. Februar 2023 erfolge die offizielle Abgabe der Unterlagen in Paris. Die Entscheidung, ob Schwerin in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen wird, soll 2024 fallen.