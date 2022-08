Nach den Sommerferien hat in Mecklenburg-Vorpommern am Montag für rund 160.200 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr begonnen. Erstmals seit Langem startete die Schule - trotz der fortwährenden Corona-Pandemie - ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Masken- oder Testpflicht. Am Samstag hatten bereits die etwa 15.000 Erstklässler im Nordosten bei den Einschulungsfeiern erstmals Klassenluft geschnuppert. Für die 35.200 Berufsschüler geht es erst in zwei Wochen wieder los.