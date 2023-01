Ein Feuer hat ein Paar in einem kleinen Dorf bei Sternberg schwer verletzt und ihr Haus schwer beschädigt. Auch zwei Hunde verendeten dabei. Nun wird die Brandursache gesucht.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bolz bei Mustin (Ludwigslust-Parchim) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, handelt es sich um den 71-jährigen Hauseigentümer und seine 61-jährige Frau. Bei dem Feuer am Samstagabend wurde das Haus schwer beschädigt, so dass es vorerst unbewohnbar ist. Die Polizei ermittelt bisher wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer zuerst in der Veranda, einem der Haustür vorgebauten Raum, ausgebrochen und hatte mehrere Räume im Untergeschoss erfasst. Zwei der vier Hunde im Haus wurden durch das Feuer getötet. Die Hausbesitzer konnten zunächst allein flüchten. Danach habe der 71-Jährige noch versucht, die Tiere zu retten, was misslang. Beide bewohner kamen in eine Klinik.

Die Feuerwehr half, löschte den Brand und fand die verendeten Tiere. Der Schaden wurde auf 150 000 Euro geschätzt. Fachleute sollen in den nächsten Tagen den Brandort genauer untersuchen, um die Brandursache zu klären.

