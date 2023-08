Eine große Lagerhalle voller Strohballen ist in der Nacht zum Sonntag bei Domsühl im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Brand geraten. Die Polizei schätzte am Sonntagmorgen den Schaden auf etwa 500.000 Euro. Die Feuerwehr habe bislang verhindern können, dass sich das Feuer von der Scheune auf die angrenzenden Gebäude ausbreitet. Etwa 70 Kräfte der benachbarten Feuerwehren seien im Einsatz. Die Löscharbeiten könnten den Angaben zufolge noch einige Tage andauern.

Die Strohballen lagerten bereits seit bis zu vier Jahren in der Halle, wie die Polizei mitteilte. Daher sei es unwahrscheinlich, dass die Ballen einfach so Feuer gefangen haben. Derzeit geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und bittet um Hinweise. Die bei dem Einsatz beteiligten Feuerwehren raten den Anwohnern in der Umgebung, die Fenster und Türen aufgrund der Geruchs- und Rauchbelästigung geschlossen zu halten.

