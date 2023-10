Nach einem Feuer im Dachstuhl ist ein Wohnhaus im Rostocker Stadtteil Dierkow jetzt unbewohnbar. Es handelt sich dabei um eine Doppelhaushälfte, deren Bewohner rechtzeitig fliehen konnten, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Eigentümer hatte am späten Donnerstagabend erst einen Stromausfall und danach einen Feuerschein auf dem Dachboden bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Schaden wird auf mindestens 60 000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt in der Stromanlage vermutet. Ein Brandursachenermittler soll den Brandort im Auftrag der Staatsanwaltschaft noch genauer untersuchen.