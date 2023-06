Kreis will am Donnerstag über Katastrophenalarm entscheiden

Bis die beiden großen Waldbrände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen und in der Viezer Heide bei Hagenow vollständig abgeklungen sind, dürfte es noch dauern. Die Situation sei aktuell zwar unter Kontrolle, aber da ein direktes Löschen in den munitionsbelasteten Gebieten nicht möglich ist, müsse abgewartet werden, bis alle Feuer von allein ausglühen, teilte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Mittwochabend in Lübtheen mit.

Da sich die Situation in der Viezer Heide bereits deutlich verbessert hat, konnte die dortige Fläche den Angaben nach wie geplant an den Wehrführer der Stadt Hagenow zur weiteren Brandbekämpfung übergeben werden. Über den weiteren Umgang mit dem rund 100 Hektar großen - besonders stark munitionsbelasteten - Teil des einstigen Truppenübungsplatzes Lübtheen will der Krisenstab des Kreises am Donnerstagmorgen (8.00 Uhr) beraten. Bleibt die Situation auch dort über Nacht stabil, könnte zumindest der Katastrophenalarm für Lübtheen aufgehoben werden.

In Lübtheen waren laut Kreis am Abend noch 270 Kräfte im Einsatz. Laut dem Sprecher werden über Nacht jedoch weniger Personen benötigt, um die eingerichteten Bewässerungsanlagen am Laufen zu halten. Ob Kräfte abgezogen werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.