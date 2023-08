Beim Brand einer Strohpresse auf einem Feld im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro entstanden. Das Gerät hatte am Mittwochabend während des Betriebs in Bandenitz Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich sei ein Stein im Schneidewerk der Auslöser gewesen. Sowohl die Strohpresse als auch der Lkw, der als Zugmaschine diente, standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden.