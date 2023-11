Beim Brand eines Einfamilienhauses in Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein hoher Schaden entstanden. Der Brand war der Polizei zufolge am Montagvormittag gemeldet worden. Beim Eintreffen der Beamten habe das Haus voll gebrannt. Die Feuerwehr habe das Feuer löschen können. Es sei ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro entstanden. Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar. Menschen waren den Angaben zufolge nicht in Gefahr.