Die Ursache für den Brand auf dem Gelände eines Postverteilzentrums in Wismar (Nordwestmecklenburg), bei dem ein Schaden von etwa 750.000 Euro entstanden war, ist noch unklar. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, soll ein Sachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft den Brandort genauer untersuchen. Das Feuer war am Freitagabend an einem der elektrisch betriebenen Zustellfahrzeuge ausgebrochen und hatte insgesamt 17 Fahrzeuge und Teile der Sortier- und Lagerhalle beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der Gutachter soll nun klären, ob das Feuer aus einem technischen Grund an dem batteriegetriebenen Fahrzeug ausgebrochen war, ob es Probleme beim Laden gab oder ob es eine andere Ursache für das Feuer gibt. Das Zustellzentrum, auf dem die Post ihre Fahrzeuge parkt und auflädt, befindet sich in einem Gewerbegebiet in Wismar. Paket- und Briefsendungen waren bei dem Feuer aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

