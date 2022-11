Ein vergessener Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd hat in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus geführt. Ein Atemalkoholtest des 34 Jahre alten Bewohners der Brandwohnung ergab einen Wert von 1 Promille, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Freitag fing der Inhalt des Topfes an zu brennen und breitete sich dann in der Wohnung aus. Für die Löschung wurden alle Bewohner des Hauses evakuiert. Bis auf die Brandwohnung waren alle Wohnungen wieder bewohnbar. Ein 13-jähriges Mädchen wurde vor Ort medizinisch betreut. Gegen den 34-Jährigen wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.