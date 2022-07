Ein Schaden von rund 200.000 Euro ist bei einem Brand während der Ernte auf einem Feld bei Barth (Vorpommern-Rügen) entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war in einer Strohpresse beim Zusammenpressen der Getreidehalme ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen erfassten am Dienstagabend auch den Ackerschlepper. Der Fahrer des Traktors konnte flüchten. Beide Maschinen wurden zerstört. 30 Feuerwehrleute löschten den Brand. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich das Stroh in der Presse. Damit komme Funkenflug durch Steinschlag oder einer andere technische Ursache in Frage.