Nach einem Brand an einem Tierheim in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem am Sonntag elf Katzen getötet wurden, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Nachbarn des Tierheimes. Nach Einschätzung eines Gutachters war eine Feuertonne auf dem Nachbargrundstück des Tierschutzvereins die Brandursache, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Durch Funken aus der Feuertonne hatte sich in der Osternacht ein Haufen mit Reifen und Sperrmüll entzündet. Dieser Brand griff laut Polizei auf das Heim des Katzenvereins über, in dem 55 Katzen untergebracht waren. Ein Fenster zersprang durch die Hitze, so dass Rauch ins Innere des Gebäudes gelangte. Ein Polizeibeamter und drei weitere Katzen mussten nach dem Einsatz aufgrund des Rauches in ärztliche Behandlung.

