In Schwerin kommt es innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal zu einem Brand in einer Carport-Anlage mit Autos von Anwohnern. Die Polizei sucht nach Brandstiftern und hat wegen mehrerer Brände bereits eine Brand-"Soko" eingerichtet.

Im Südosten von Schwerin ist erneut eine Carport-Reihenanlage samt Autos in Flammen aufgegangen. Am frühen Dienstagmorgen wurden im Stadtteil Großer Dreesch dabei insgesamt sieben Autos von Anwohnern beschädigt, wobei drei Fahrzeuge ganz ausbrannten, wie ein Polizeisprecher in Schwerin sagte. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft, ob das Feuer in Zusammenhang mit einer Brandserie steht, die seit Herbst 2022 im Süden von Schwerin beobachtet wird.

"Wir haben deshalb bereits eine Sonderermittlungsgruppe gegründet", sagte der Polizeisprecher. Zu der Serie gehören auch eine Reihe von Kellerbränden in Mehrfamilienhäusern, bei denen Bewohner oder Feuerwehrleute vereinzelt auch Rauchvergiftungen erlitten hatten.

Erst am Montagmorgen hatte in einem benachbarten Stadtteil schon eine ähnliche Carport-Reihenanlage gebrannt. Dabei waren neun Autos zerstört oder beschädigt worden. Auch hier war der Schaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt worden. Ein Brandgutachter habe diesen Fall im Stadtteil Neu Zippendorf bereits untersucht und erklärt, dass es sich wohl um vorsätzliche Brandstiftung handelte. In beiden Fällen löschten Feuerwehren die Brände.

In solchen Carport-Reihenanlagen stellen Bewohner in Mehrfamilienhäusern ihre Wagen unter. Ein Sachverständiger soll den neuen Brandort noch genauer untersuchen, um auch hier die Brandursache eindeutig zu klären.