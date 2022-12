Eis an den Küsten in MV macht Schiffsverkehr keine Probleme

Bundesamt für Seeschifffahrt

Die frostigen Temperaturen sorgen derzeit an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns für Eisbildung. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vom Mittwoch bildet sich in flachen, geschützten Bereichen örtlich Eis. In sehr geschützten Bereichen gibt es auch schon geschlossene Eisdecken. Für den Schiffsverkehr sei das Eis aber vorerst kein Thema, sagte ein Sprecher der BSH-Niederlassung in Rostock.

Neueis gibt es aktuell in den Fahrwassern der Wismarer Bucht sowie nach Rostock, Stralsund und Wolgast. Auch die Boddengewässer seien betroffen. Bis zum Wochenende führen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt weiter zur Eisbildung vor allem in geschützten Bereichen. An der Außenküste sei bei ausreichender Wassertiefe die Wassertemperatur noch so hoch, dass sich dort wahrscheinlich kein Eis bilde.

Anfang kommender Woche werden laut BSH-Sprecher wieder höhere Temperaturen und damit ein Stopp der Eisbildung und möglicherweise ein Rückgang erwartet.

Das Wirtschaftsministerium in Schwerin teilte unterdessen mit, es werde anteilig Kosten für zusätzliche Busfahrten auf der Insel Hiddensee übernehmen, für den Fall, dass dort im Winter der Eisfahrplan in Kraft tritt. Dann würden die Häfen Kloster und Neuendorf nicht mehr von der Fähre angefahren und zusätzlich Anschlüsse an den weiter angefahrenen Hafen in Vitte angeboten.