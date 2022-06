Nach der Entscheidung des Buga-Aufsichtsrats, dass es 2025 in Rostock keine Bundesgartenschau in ihrer geplanten Form geben wird, hat das Bürgerschaftsmitglied Sybille Bachmann vom Rostocker Bund einen Plan B ohne die Schau gefordert. Die Rathausspitze müsse alles daransetzen, geplante und teilweise begonnene Projekte in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fördermittelgebern von Bund und Land auch ohne eine Bundesgartenschau umzusetzen, sagte Bachmann am Mittwoch in Rostock.