Angesichts der Energiekrise hat auch Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin Konsequenzen gezogen. "Wir versuchen, so wenig wie möglich das Licht zu nutzen in der Halle, also wirklich erst kurz vor dem Training das Licht einzuschalten, auch einmal mit gedämpfter Beleuchtung zu trainieren", sagte Cheftrainer Felix Koslowski am Dienstag. Auch habe man sich darauf eingestellt, die Heizung nicht so hochzudrehen. Ebenso soll beim Duschen gespart werden. "Wir haben Athletinnen, die nicht so weltfremd sind, dass sie sich nicht mit dem auseinandersetzen, was in Deutschland und der Welt passiert", betonte der Trainer. Dennoch habe der Verein den Spielerinnen einen Handzettel mitgegeben, "dass sie auch in den Wohnungen darauf achten, Energie zu sparen".