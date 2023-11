Volleyball: Schwerin feiert klaren Sieg in Vilsbiburg

Erst Bundesliga, dann Pokal-Viertelfinale: Zweimal binnen vier Tagen müssen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin in Vilsbiburg antreten. Der erste Auftritt am Samstag endet eindrucksvoll.

Der SSC Palmberg Schwerin bleibt die Nummer eins in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Am Samstag setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:0 (25:22, 25:16, 25:14) durch und feierte damit im sechsten Spiel den sechsten Sieg. Zudem tankte der Pokalsieger mit dem klaren Erfolg Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Duell am Mittwoch beim selben Gegner.

Allerdings hatte der SSC im ersten Durchgang noch viel Mühe mit den Gastgeberinnen. Erst in der Schlussphase erspielten sich die Mecklenburgerinnen einen kleinen Vorsprung und nutzten den ersten Satzball zur 1:0-Führung.

Der zweite Spielabschnitt geriet dann zu einer deutlichen Angelegenheit, auch wenn Vilsbiburg zwischenzeitlich auf 11:12 verkürzte. Am Ende kam der SSC auf insgesamt zehn Satzbälle. Im dritten Durchgang agierte der SSC weiter konzentriert, zog schnell auf 15:5 davon und machte mit dem zweiten von elf Matchbällen alles klar.

