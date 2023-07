Ein Betrunkener hat sich in Waren an der Müritz zum Schlafen ins Bett seines Wohnungsnachbarn gelegt - und sich ordentlich Ärger eingehandelt. Der Nachbar fand seine Eingangstür in dem Mehrfamilienhaus am späten Samstagabend aufgebrochen und beschädigt vor, den 34-Jährigen dann sogar schlafend im falschen Schlafzimmer, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der Nachbar rief die Ordnungshüter. Der betrunkene 34-Jährige gab an, dass er seinen Türschlüssel verloren hatte. Es sei ihm nicht gelungen, seine eigene Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Da habe er es beim Nachbarn versucht. Er habe aber nicht erwartet, dass dieser gleich die Polizei hole. Bei dem Falschschläfer wurde ein Atemalkohol von 2,23 Promille gemessen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.