Im Agrarmuseum Alt Schwerin stehen die Saisonhöhepunkte an. An diesem Samstag werden viele Technik-Fans zum Dampfmaschinentreffen erwartet, ein Wochenende später Hunderte Oldtimer- und Traktorenfans.

Das Agrarhistorische Museum Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) - das Agroneum - steht an diesem Wochenende wieder "unter Dampf." "Wir haben erstmals wieder so viele Aussteller wie vor der Corona-Krise", sagte Museumsleiterin Anke Gutsch am Mittwoch. Vor allem Technik-Fans aus Holland seien wieder dabei, die in der Pandemie nicht gekommen waren. So werden ab Samstag etwa 20 alte Dampfmaschinen zu sehen sein, darunter 13 Großmaschinen. Das Dampftreffen, das alle zwei Jahre stattfindet, und das Oldtimer- und Traktorentreffen eine Woche später gelten als Saisonhöhepunkte. Das Agroneum hat etwa 50.000 Besucher im Jahr.

So können Gäste ein mobiles Sägegatter, Strohkanone, Steinbrecher und einen Buschhacker, der Holz zerkleinert, erleben, die jeweils mit Dampfkraft arbeiten. Auch ein Dreschkasten könnte angetrieben werden. Wegen des feuchten Wetters, dass die Ernte derzeit verzögert, fehle aber noch das Getreide.

Das Agroneum-Gelände an der Autobahn 19 Berlin-Rostock gilt seit Jahren als Treffpunkt von Technikfans. In diesem Jahr kamen bisher mehr als 20.000 Besucher, wie Gutsch sagte. Das Museum wurde 1963 gegründet und zeigt unter anderem Agrartechnik, Holländerwindmühle, Schmiede, große Silos, Agrarflugzeuge für die Düngung und eine Stellmacherei.

Agroneum