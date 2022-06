Die Landesregierung geht davon aus, dass so wie derzeit in Süddeutschland auch in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Fallzahlen wegen des Omikron-Subtyps BA.5 steigen werden. Derzeit seien diese Steigerungen aber noch nicht zu beobachten, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Sie bezog sich dabei auf Aussagen des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali. Dieser gehe davon aus, dass es in diesem Jahr keinen Sommer wie im vergangenen Jahr geben werde, als die Sieben-Tage-Inzidenzen im niedrigen einstelligen Bereich lagen.