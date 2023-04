Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese mahnt trotz des Auslaufens der letzten Corona-Einschränkungen weiter zur Vorsicht. "Insbesondere, wenn nun keine Maßnahmen mehr gesetzlich vorgeschrieben sind, ist es wichtig, verantwortungsvoll und achtsam zu bleiben", sagte die SPD-Politikerin am Freitag. Das gelte für Corona wie auch für andere Infektionskrankheiten. Neben akuten Verläufen könne so auch nicht zu unterschätzenden Langzeitfolgen einer Corona-Infektion entgegengewirkt werden.

Nach rund drei Jahren in der Pandemie enden zu Ostern auch die letzten bundesweiten Corona-Vorgaben im Infektionsschutzgesetz. Damit müssen von Samstag an auch in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen grundsätzlich keine Masken mehr getragen werden. Die Einrichtungen können jedoch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen von Masken weiter verlangen.

Der Bundestag hatte am 25. März 2020 erstmals eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Damit waren nach dem Infektionsschutzgesetz besondere Einschränkungen und Anordnungen möglich. "Während das Virus vor allem im ersten Jahr uns im Griff hatte, konnten wir ihm dank der Schutzmaßnahmen und der Impfungen im zweiten Jahr bereits Einhalt gebieten", sagte Drese.

Maßgeblich für das Auslaufen aller gesetzlichen Maßnahmen sei die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes gewesen. "Allein in Mecklenburg-Vorpommern wurden über 3,5 Millionen Impfungen verabreicht", sagte Drese. Das entspreche einer Quote von 75,6 Prozent der Einwohner, die mindestens einmal geimpft worden seien. 74,7 Prozent seien vollständig geimpft.