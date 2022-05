In Mecklenburg-Vorpommern ist in der vergangenen Woche laut Innenministerium ein russischer Cyberangriff unter anderem auf die Landespolizei abgewehrt worden. «Unsere Cyber-Sicherheitssysteme haben den Angriff frühzeitig detektiert und abgewehrt, bevor dieser das Datenverarbeitungszentrum M-V erreicht hat», sagte Innenminister Christian Pegel am Dienstag in Schwerin. Es sei in Mecklenburg-Vorpommern zu keinen Einschränkungen der IT-Systeme gekommen.