Nach einem Hackerangriff auf die Rostocker Straßenbahn AG kommt es nach Auskunft des Unternehmens zu massiven Störungen. Aktuell funktionierten die Fahrscheinautomaten an den Haltestellen und in den Fahrzeugen nicht mehr, teilte die Straßenbahn AG am Samstagabend mit. Auch das Deutschlandticket-Portal sei betroffen.